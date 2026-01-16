Logik eines Power-Pivot-Datenmodells verstehen und erklären

Der passende Prompt (Beispiel)

Bei Modelllogiken geht es nicht um Syntax, sondern um Verständnis. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich arbeite mit einem Power-Pivot-Datenmodell und möchte die zugrunde liegende Modelllogik besser verstehen. Hier ist eine Beschreibung meines Modells (Tabellen, Beziehungen, Measures).

Bitte erkläre mir verständlich:

– wie die Tabellen fachlich zusammenhängen

– wie Filter durch das Modell wirken

– welche Annahmen in der Modelllogik stecken

– wo mögliche Schwachstellen oder Risiken liegen.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT weg von Formeln – hin zur Architektur des Modells.