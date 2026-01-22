Office Scripts zur Automatisierung im Web nutzen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Schritt ist, Office Scripts nicht als „VBA im Browser“ zu betrachten, sondern als Automatisierungsbaustein. Ein möglicher Prompt, um mithilfe von ChatGPT ein Office Script zu erstellen, wäre:

„Ich arbeite mit Excel im Web und möchte wiederkehrende Aufgaben automatisieren.

Bitte entwickle ein Office Script, das:

– Daten in einer Tabelle formatiert

– Spalten strukturiert

– Berechnungen aktualisiert

– und für den Einsatz mit Power Automate geeignet ist.

Erkläre mir bitte kurz das Prinzip und den Einsatzzweck.“

Dieser Prompt macht klar: Es geht um Web-Automatisierung und nicht um Desktop-Makros.