Office Scripts zur Automatisierung im Web nutzen

ChatGPT für VBA-Programme und Office ScriptsOffice Scripts zur Automatisierung im Web nutzen
Das Problem: Unter Excel im Web ist vieles anders
Excel wird längst nicht mehr nur lokal genutzt. Viele Arbeitsmappen liegen in OneDrive oder SharePoint und werden im Browser geöffnet. Genau hier stößt klassische VBA-Automatisierung an Grenzen:
- VBA läuft nicht im Excel-Web.
- Lokale Makros lassen sich nicht zentral steuern.
- Automatisierungen sind schwer mit cloudbasierten Prozessen zu kombinieren.
Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen: Dateien sollen serverseitig vorbereitet werden. Standardisierte Abläufe sollen ohne lokale Excel-Installation laufen. Excel soll Teil automatisierter Prozesse werden (zum Beispiel mit Power Automate).
Hier kommen Office Scripts ins Spiel.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der wichtigste Schritt ist, Office Scripts nicht als „VBA im Browser“ zu betrachten, sondern als Automatisierungsbaustein. Ein möglicher Prompt, um mithilfe von ChatGPT ein Office Script zu erstellen, wäre:
„Ich arbeite mit Excel im Web und möchte wiederkehrende Aufgaben automatisieren.
Bitte entwickle ein Office Script, das:
– Daten in einer Tabelle formatiert
– Spalten strukturiert
– Berechnungen aktualisiert
– und für den Einsatz mit Power Automate geeignet ist.
Erkläre mir bitte kurz das Prinzip und den Einsatzzweck.“
Dieser Prompt macht klar: Es geht um Web-Automatisierung und nicht um Desktop-Makros.
Wie übergibt man die Aufgabe an ChatGPT?
Für Office Scripts benötigt ChatGPT vor allem Kontext, nicht zwingend konkrete Dateien. Hilfreich sind Angaben wie:
- Welche Tabellenstruktur hat die Arbeitsmappe?
- Wie lauten die Blattnamen?
- Was soll automatisiert werden? Formatierung, Datenaufbereitung? Oder geht es um die Vorbereitung für die Weiterverarbeitung?
- Wo soll das Script laufen? Manuell im Web oder automatisiert über Power Automate?
Optional sind Hinweise, ob Eingabeparameter genutzt werden sollen, und die Ziele des Skripts (Vorbereitung, Übergabe, Standardisierung). Entscheidend ist die Prozessbeschreibung, nicht die Syntax.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT übernimmt hier die Rolle eines Automatisierungs-Übersetzers. Typische Ergebnisse sind:
- ein vollständiges Office Script (TypeScript-basiert)
- klar strukturierter Ablauf
- saubere Trennung zwischen Datenzugriff, Verarbeitung und Ergebnis
- Kommentare, die den Zweck erklären
- Hinweise zur Nutzung in Power Automate
Office Scripts sind deterministisch und keine Dialoge oder Benutzerinteraktionen. Sie eignen sich für reproduzierbare Abläufe. ChatGPT denkt hier stärker prozess- als dateibezogen.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Office Scripts reagieren sensibel auf Unklarheiten im Ziel. Bewährt haben sich deshalb folgende Klarstellungen:
„Ohne Benutzerinteraktion“
„Geeignet für Power Automate“
„Bitte möglichst generisch aufbauen“
„Tabellenbasiert statt zellenbasiert“
Weniger sinnvoll sind Prompts wie: „Mach mir ein Makro im Web.“ Oder: „So wie in VBA“.
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Office Scripts entfalten ihren größten Nutzen, wenn sie standardisierte Abläufe kapseln, regelmäßig automatisch ausgeführt werden und Teil größerer Prozesse sind. Typische Einsatzszenarien sind entsprechend:
- Vorbereitung von Dateien für Reporting
- automatische Bereinigung hochgeladener Daten
- Standardisierung von Tabellen
- Übergabe an Power BI oder andere Systeme
- Integration in Power-Automate-Flows
ChatGPT hilft dabei nicht nur beim Schreiben des Scripts, sondern auch beim richtigen Einsatz von Office Scripts.
Bewährte Prompts für die Praxis
Einstieg in Office Scripts
„Bitte entwickle ein einfaches Office Script für wiederkehrende Excel-Web-Aufgaben.“
Power-Automate-Integration
„Bitte erstelle ein Office Script, das als Aktion in Power Automate genutzt werden kann.“
Struktur und Robustheit
„Bitte schreibe das Office Script klar strukturiert und robust gegen leere Tabellen.“
Generische Lösung
„Bitte baue das Script so auf, dass es für ähnliche Dateien wiederverwendbar ist.“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir das Office Script so, dass ich den Ablauf fachlich nachvollziehen kann.“
Einordnung und Fazit
Office Scripts sind kein Ersatz für VBA, sondern eine Ergänzung:
- VBA → lokale, interaktive Automatisierung
- Office Scripts → cloudbasierte, prozessuale Automatisierung
Office Scripts entfalten ihren Wert dort, wo Excel Teil automatisierter Abläufe wird.
Mit ChatGPT wird aus einer abstrakten Skriptsprache ein praktisches Werkzeug für den Alltag.
ChatGPT hilft dabei, diese Abgrenzung sauber zu verstehen und bewusst zu nutzen. Es macht Office Scripts zugänglich – nicht durch Technik, sondern durch Prozessdenken.