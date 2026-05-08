Pivot-Analysen und komplexe Auswertungen mit Pandas

Hinweis zur xl()-Funktion in Pandas

xl() ist eine spezielle Funktion von Python in Excel (Microsoft 365). Sie liest eine Excel-Tabelle direkt als DataFrame ein – das Äquivalent zu pd.read_excel(), aber noch enger in Excel integriert.

Falls Sie Pandas außerhalb von Excel nutzen, ersetzen Sie xl(…) einfach durch pd.read_excel("IhreDatei.xlsx", sheet_name="NameTabellenblatt").