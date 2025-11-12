Pivot-Charts, KPI-Karten und Designprinzipien

Layoutstruktur für das Dashboard

Bringen Sie dann die einzelnen Pivot-Charts auf dem Tabellenblatt in eine anschauliche und logische Reihenfolge. Die übliche „Leserichtung“ für die Nutzerinnen und Nutzer des Dashboards ist von oben nach unten und von links nach rechts.

Entsprechend starten Sie oben links mit den wichtigen Kennzahlen in einer Übersicht – der aktuelle Stand. Zum Beispiel für:

Umsatz

Anzahl Bestellungen

Anzahl Transaktionen

verkaufte Einheiten

Dann ergänzen Sie darunter für diese Kennzahlen weitere Details. Das können Diagramme sein, um diese Kennzahlen besser bewerten zu können. Zum Beispiel für den Umsatz:

im Zeitverlauf: nach Monaten, kumuliert von Jahresbeginn bis heute

nach Kunden und Regionen

nach Produkten

Sie ergänzen schließlich oben oder rechts Ihre Slicer (Datenschnitte) für die Auswahl bestimmter Zahlen und die genauere Analyse der Diagramme.