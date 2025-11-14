Power Pivot: Wie Sie eigene DAX-Measures entwickeln

Hintergrund: Das Problem mit dem DAX

Auch nach einem Excel-Kurs und ausführlicher Lektüre von Anleitungen, steht fast jeder Anwender irgendwann an diesem Punkt: „Ich verstehe die vorhandenen Measures – aber, wenn ich selbst eine neue Kennzahl erstellen möchte, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll.“

Genau dafür liefert dieser Beitrag einen methodischen Leitfaden. Denn das Schreiben von DAX-Formeln ist keine Kunst, sondern das Ergebnis strukturierten Denkens über Datenkontexte, Filter und Beziehungen.

DAX (Data Analysis Expressions) ist keine klassische Programmiersprache, sondern eine Formelsprache für Aggregationen im Kontext. Deshalb muss man beachten: Jede DAX-Formel wird immer in einem Filterkontext ausgeführt.