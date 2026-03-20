Spalten gezielt analysieren und Kennzahlen ermitteln

Durchschnittswerte berechnen – mean()

Eine häufige Fragestellung bei der Analyse von Daten lautet: Wie hoch ist der durchschnittliche Wert einer Variablen?

In Pandas lässt sich der Mittelwert mit der Funktion mean() berechnen. Beispiel: durchschnittlicher Preis:

import pandas as pd

umsatz = xl("Umsatzdaten[#Alle]", headers=True)

umsatz["Preis"].mean()

Das Ergebnis zeigt den durchschnittlichen Preis aller Transaktionen. Der Mittelwert ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Datenanalyse und wird häufig für erste Einschätzungen verwendet.