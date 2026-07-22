Sunburst-Diagramme in Excel erstellen und nutzen

Warum heißt das Diagramm „Sunburst“?

Der englische Begriff Sunburst lässt sich sinngemäß mit „Sonnenstrahlen“ oder „Strahlenkranz“ übersetzen. Die konzentrischen Ringe und die nach außen laufenden Segmente erinnern optisch an eine Sonne mit ihren Strahlen. Gleichzeitig entsteht durch die Aufteilung der Ebenen eine radiale Baumstruktur.

Fachlich gehört das Sunburst-Diagramm daher zu den radialen Hierarchiediagrammen. Ein klassischer Baum wird nicht von oben nach unten, sondern kreisförmig von innen nach außen dargestellt.

Die Kreisform ist dabei nicht nur dekorativ. Sie ermöglicht es, mehrere Hierarchieebenen kompakt auf einer begrenzten Fläche unterzubringen.