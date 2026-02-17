Tabellenstruktur planen – von der Datendatei zum sauberen Excel-Modell

Das Problem: Tabellen und Dashboards wachsen ohne Plan

Viele Excel-Dateien beginnen harmlos. Eine Liste mit Daten wird importiert. Ein paar Hilfsspalten werden ergänzt. Daneben erfolgen erste Berechnungen, später entsteht eine Pivot-Tabelle. Und irgendwann wird daraus ein Dashboard.

Typische Symptome aus der Praxis sind:

Berechnungen stehen mitten in Datentabellen.

Es gibt unterschiedliche Granularitäten in einer Tabelle.

Hilfswerte und Rohdaten werden vermischt.

Niemand weiß mehr, welche Logik in der Darstellung steckt.

Änderungen erzeugen unerwartete Nebeneffekte.

Was fehlt, ist eine klare Tabellenstruktur von Anfang an. Das Problem ist nicht Excel – sondern fehlende Modellplanung.