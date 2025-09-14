Umsatzanteile in Power Pivot mit ALL und ALLSELECTED berechnen

Schritt 1: Gesamtumsatz mit ALL berechnen

In der Pivot-Tabelle sorgt die Zeilenbeschriftung (zum Beispiel ProduktID) dafür, dass das Measure [Umsatz] immer nur für ein bestimmtes Produkt berechnet wird.

Hinweis: Wie Sie das Measure [Umsatz] aus Absatzmenge und Preis definieren, ist in diesem Beitrag erklärt.

Um den Gesamtumsatz zu ermitteln, müssen Sie diesen Filter „ignorieren“. Genau dafür können Sie die Funktion ALL einsetzen.

Um den Gesamtumsatz zu berechnen, erstellen Sie ein Measure. Aktivieren Sie im Menüband die Befehlsfolge Registerkarte Power Pivot > Befehlsgruppe Berechnungen > Befehl Measures > Befehl Neues Measure.