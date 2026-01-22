VBA-Code erklären lassen und verstehen

ChatGPT für VBA-Programme und Office ScriptsVBA-Code erklären lassen und verstehen
Das Problem: Was macht dieses alte Makro?
In vielen Excel-Dateien existiert VBA-Code, der zwar funktioniert, den aber niemand mehr so richtig versteht. Denn:
- Makros wurden vor Jahren geschrieben.
- Der ursprüngliche Autor ist nicht mehr greifbar.
- Der Code wurde mehrfach erweitert.
- Kommentare fehlen oder sind kryptisch.
- Änderungen werden nur noch zögerlich vorgenommen.
Typische Aussagen aus der Praxis sind:
- „Ich weiß nicht, was dieses Makro genau macht.“
- „Ich traue mich nicht, etwas zu ändern.“
- „Es funktioniert – also besser nicht anfassen.“
Das Problem ist nicht VBA an sich, sondern fehlendes Verständnis. Und genau hier kann ChatGPT sehr wirkungsvoll unterstützen.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der wichtigste Schritt ist, nicht sofort nach einer Änderung zu fragen, sondern nach Verständnis. Ein guter Prompt wäre zum Beispiel:
„Ich habe bestehenden VBA-Code in Excel, den ich besser verstehen möchte. Bitte erkläre mir Schritt für Schritt,
– was der Code insgesamt macht,
– welche Logik dahintersteckt,
– und welche wichtigen Stellen oder Risiken ich kennen sollte.
Bitte erkläre verständlich und fachlich, nicht nur technisch.“
Das Ziel mit diesem Prompt ist Erklärung, nicht Optimierung des Codes. Der Fokus liegt auf der Gesamtlogik, nicht auf Syntaxdetails.
Wie übergibt man den VBA-Code an ChatGPT?
Der Anwender:
- kopiert den VBA-Code (zum Beispiel ein Makro oder ein Modul),
- fügt ihn komplett in ChatGPT ein und
- ergänzt optional den Zweck der Datei, typische Einsatzsituationen und bekannte Probleme oder Unsicherheiten.
Wichtig ist: Immer den ganzen Code übergeben, nicht einzelne Ausschnitte. Nur so kann ChatGPT die Zusammenhänge erkennen, Seiteneffekte einordnen und die Logik richtig erklären.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT übernimmt hier die Rolle eines Code-Erklärers und Übersetzers. Typische Ergebnisse sind:
- eine verständliche Gesamtbeschreibung, was das Makro fachlich tut
- eine Erklärung der Ablauflogik mit Reihenfolge, Bedingungen und Schleifen
- Hinweise auf kritische Stellen, Abhängigkeiten und potenzielle Risiken
Zudem liefert ChatGPT auch Vorschläge für bessere Kommentierung und Hinweise auf unnötige Komplexität.
Nicht geliefert wird ein völlig neuer Code oder eine automatische Verbesserung ohne Kontext. Denn der Fokus liegt auf Verstehen und Einordnen.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Gerade beim Erklären von Code lohnt sich Präzision:
- explizit um Gesamterklärung bitten
- nicht nur fragen: „Was macht Zeile 23?“
- gewünschte Flughöhe benennen: „für Einsteiger erklärt“ oder „so, dass ich den Code selbst pflegen kann“
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind beispielsweise:
„Bitte erkläre mir auch, warum der Code so aufgebaut ist.“
„Gibt es Stellen, die besonders fehleranfällig sind?“
„Welche Annahmen macht der Code?“
So wird ChatGPT zum didaktischen Partner, nicht zum Debugger.
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Der größte Nutzen liegt im Abbau von Unsicherheit. Bestehender Code wird nachvollziehbar, Änderungen werden möglich, Wartung wird realistischer und technische Schulden werden sichtbar.
In der Praxis wird ChatGPT hier häufig genutzt als:
- Einstiegshilfe in fremden Code
- Vorbereitung vor Änderungen
- Unterstützung bei der Dokumentation
- Lernhilfe für VBA-Strukturen
Bewährte Prompts für die Praxis
Gesamterklärung
„Bitte erkläre mir diesen VBA-Code auf fachlicher Ebene: Was ist sein Zweck und Ablauf?“
Struktur verstehen
„Bitte erkläre mir die Struktur dieses Makros und wie die einzelnen Teile zusammenwirken.“
Risiken erkennen
„Welche potenziellen Risiken oder Fehlerquellen siehst du in diesem VBA-Code?“
Wartbarkeit bewerten
„Ist dieser Code gut wartbar oder gibt es konzeptionelle Schwächen?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir den Code so, dass ich ihn einem Kollegen ohne VBA-Kenntnisse erklären könnte.“
Einordnung und Fazit
Viele VBA-Probleme entstehen nicht, weil der Code falsch ist, sondern weil niemand ihn mehr versteht. ChatGPT hilft dabei:
- implizites Wissen sichtbar zu machen
- Komplexität zu entwirren
- Vertrauen in bestehenden Code zurückzugewinnen
ChatGPT ist kein reiner Codegenerator, sondern ein hervorragender Code-Erklärer. Gerade bei bestehendem VBA-Code ist Verständnis die Voraussetzung für jede sinnvolle Weiterentwicklung.