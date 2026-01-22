VBA-Code erklären lassen und verstehen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Schritt ist, nicht sofort nach einer Änderung zu fragen, sondern nach Verständnis. Ein guter Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe bestehenden VBA-Code in Excel, den ich besser verstehen möchte. Bitte erkläre mir Schritt für Schritt,

– was der Code insgesamt macht,

– welche Logik dahintersteckt,

– und welche wichtigen Stellen oder Risiken ich kennen sollte.

Bitte erkläre verständlich und fachlich, nicht nur technisch.“

Das Ziel mit diesem Prompt ist Erklärung, nicht Optimierung des Codes. Der Fokus liegt auf der Gesamtlogik, nicht auf Syntaxdetails.