VBA-Code mit ChatGPT vereinfachen und robuster machen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Schritt ist, nicht sofort neue Funktionalität zu fordern, sondern den bestehenden Code reflektieren zu lassen. Ein sinnvoller Prompt dafür wäre:

„Ich habe bestehenden VBA-Code, der funktioniert, aber schwer lesbar und wartbar ist. Bitte analysiere den Code und schlage mir eine vereinfachte, robustere Struktur vor:

– weniger Verschachtelungen

– klarere Ablauflogik

– besser wartbar

– mit grundlegender Fehlerbehandlung.

Erkläre mir bitte das Prinzip der Verbesserungen.“

Dieser Prompt zielt auf: