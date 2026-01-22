VBA-Code mit ChatGPT vereinfachen und robuster machen

ChatGPT für VBA-Programme und Office ScriptsVBA-Code mit ChatGPT vereinfachen und robuster machen
Das Problem: Unübersichtlicher und fehleranfälliger VBA-Code
Viele VBA-Makros funktionieren – aber sie sind über die Zeit unnötig komplex geworden:
- lange Prozeduren mit vielen IF-Verschachtelungen
- wiederholter Code an mehreren Stellen
- harte Zellbezüge und feste Blattnamen
- kaum Fehlerbehandlung
- riskante Änderungen, weil niemand den Überblick hat
Typische Aussagen aus der Praxis:
- „Es läuft – aber bitte nichts ändern.“
- „Ich habe Angst, dass eine kleine Anpassung alles kaputtmacht.“
- „Der Code ist historisch gewachsen.“
Das Problem ist nicht, dass der Code falsch ist, sondern dass er nicht mehr wartbar ist.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der wichtigste Schritt ist, nicht sofort neue Funktionalität zu fordern, sondern den bestehenden Code reflektieren zu lassen. Ein sinnvoller Prompt dafür wäre:
„Ich habe bestehenden VBA-Code, der funktioniert, aber schwer lesbar und wartbar ist. Bitte analysiere den Code und schlage mir eine vereinfachte, robustere Struktur vor:
– weniger Verschachtelungen
– klarere Ablauflogik
– besser wartbar
– mit grundlegender Fehlerbehandlung.
Erkläre mir bitte das Prinzip der Verbesserungen.“
Dieser Prompt zielt auf:
- Struktur statt Syntax
- Verständlichkeit statt Cleverness
Wie übergibt man den VBA-Code an ChatGPT?
Der Anwender:
- kopiert den vollständigen Code (zum Beispiel ein Makro oder ein ganzes Modul),
- fügt ihn komplett in ChatGPT ein und
- ergänzt optional, was der Code fachlich leisten soll, welche Teile besonders problematisch sind und ob Performance oder Stabilität wichtiger ist.
Wichtig: Nicht nur einzelne Zeilen übergeben, sondern den Gesamtzusammenhang. Nur so kann ChatGPT doppelte Logik erkennen, unnötige Abhängigkeiten auflösen und Strukturverbesserungen vorschlagen.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT agiert hier wie ein Refactoring-Partner. Typische Vorschläge der KI sind:
Reduktion von Komplexität
- weniger verschachtelte IF-Strukturen
- klarere Ablaufreihenfolge
Strukturelle Verbesserungen
- Aufteilung großer Makros in kleinere Prozeduren
- Wiederverwendbare Logik an einer Stelle bündeln
Robustheit
- einfache Fehlerbehandlung (On Error gezielt statt global)
- saubere Abbruchlogik
Lesbarkeit
- sprechende Variablennamen
- klarere Kommentare
- logisch gegliederte Codeabschnitte
ChatGPT liefert keinen radikalen Neuaufbau des VBA-Codes ohne Not und keine unnötige Objekt- oder Klassenlogik. Der Fokus liegt auf praktischer Wartbarkeit.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Damit ChatGPT sinnvoll vereinfacht, sollte man:
- klar sagen, was nicht geändert werden soll (zum Beispiel Ergebnislogik)
- den Fokus benennen, wie Lesbarkeit, Wartbarkeit, Stabilität
- nicht nur nach „kürzerem Code“ fragen, sondern nach klarerer Struktur
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind beispielsweise:
„Bitte keine neue Funktionalität hinzufügen.“
„Bitte Änderungen begründen.“
„Bitte so vereinfachen, dass ich den Code selbst pflegen kann.“
So bleibt die Kontrolle beim Anwender.
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Der Nutzen zeigt sich oft erst nach einiger Zeit. Änderungen werden weniger riskant und Fehler lassen sich schneller lokalisieren. Neue Anforderungen lassen sich leichter integrieren und der Code wird verständlich – auch für andere.
In der Praxis wird ChatGPT hier eingesetzt als:
- Refactoring-Hilfe für Alt-Makros
- Vorbereitung vor funktionalen Erweiterungen
- Unterstützung bei Code-Reviews
Gerade in alten Excel-Dateien, die schon viele Jahre eingesetzt werden, ist das ein enormer Gewinn.
Bewährte Prompts für die Praxis
Struktur verbessern
„Bitte vereinfache diesen VBA-Code konzeptionell, ohne das fachliche Ergebnis zu verändern.“
Wartbarkeit erhöhen
„Wie kann dieser Code wartbarer und übersichtlicher aufgebaut werden?“
Risiken erkennen
„Welche Stellen in diesem Code sind besonders fehleranfällig oder schwer zu pflegen?“
Wiederverwendung
„Welche Teile dieses Codes eignen sich für Auslagerung oder Wiederverwendung?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die vorgeschlagenen Verbesserungen so, dass ich sie selbst anwenden kann.“
Einordnung und Fazit
Viele VBA-Probleme entstehen nicht durch fehlende Funktionalität, sondern durch unkontrolliertes Wachstum. ChatGPT hilft dabei, Komplexität zu reduzieren, Strukturen zu ordnen und Code wieder handhabbar zu machen.
ChatGPT hilft nicht nur beim Schreiben von VBA, sondern beim Aufräumen von VBA – nicht durch radikale Neuentwicklung, sondern durch verständliche, kontrollierte Vereinfachung.