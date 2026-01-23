VBA oder Office Scripts – die richtige Automatisierung wählen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, nicht nach Technik, sondern nach Eignung zu fragen. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte einen Excel-Prozess automatisieren und bin unsicher, ob VBA oder Office Scripts geeigneter ist. Bitte bewerte beide Ansätze anhand meines Szenarios und erkläre mir,

– welcher Ansatz fachlich sinnvoller ist

– welche Vor- und Nachteile bestehen

– und welche Risiken oder Einschränkungen ich beachten sollte.“

Dieser Prompt verschiebt den Fokus weg von „Was kann was?“ hin zu „Was passt zu meinem Prozess?“.