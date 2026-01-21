VBA-Programme mit ChatGPT entwickeln

0 Artikel
2,50

Excel mit ChatGPTVBA-Programme mit ChatGPT entwickeln

Viele Excel-Anwender trauen sich nicht an die VBA-Programmierung. Doch mit diesen Prompts für ChatGPT gelingt der Einstieg und viele Routineaufgaben lassen sich automatisieren.

Das Problem: Geht das nicht einfacher automatisch?

Viele Excel-Arbeitsabläufe sind fachlich einfach, aber zeitlich aufwendig, weil sie regelmäßig wiederholt werden. Zum Beispiel:

  • Monatsberichte vorbereiten
  • Pivot-Tabellen aktualisieren
  • Tabellen einheitlich formatieren
  • Berichte als PDF exportieren
  • Dateien nach festen Regeln speichern oder umbenennen

Oft werden diese Schritte manuell erledigt, obwohl sie sich technisch problemlos automatisieren ließen. Der Grund ist selten mangelnder Nutzen, sondern meist die Hürde der Programmierung. Es heißt:

  • „Ich weiß, was passieren soll – aber nicht, wie ich das in VBA schreibe.“
  • „Der Code aus dem Internet ist unverständlich.“
  • „Ich habe Angst, etwas kaputtzumachen.“

Hier hilft ChatGPT, Routinen mit VBA zu automatisieren.

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Gedanke ist: Nicht nach VBA-Syntax fragen, sondern nach dem fachlichen Ablauf. Ein guter Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte in Excel einen wiederkehrenden Arbeitsablauf automatisieren. Der Ablauf ist folgender:
– Pivot-Tabellen aktualisieren
– bestimmte Tabellen einheitlich formatieren
– das Ergebnis als PDF speichern
– die Datei mit einem festen Namen ablegen.

Bitte erstelle mir dafür einen sauberen VBA-Code mit Kommentaren, der gut verständlich und leicht anpassbar ist.“

Dieser Prompt erklärt der KI:

  • Was soll passieren?
  • In welcher Reihenfolge?
  • Mit welchem Anspruch an Verständlichkeit?

Wie übergibt man die Aufgabe an ChatGPT?

Für die Entwicklung eines VBA-Skripts braucht ChatGPT keine vollständige Excel-Datei. Entscheidend ist die Beschreibung des Prozesses. Hilfreich sind Angaben wie:

Welche Objekte sind beteiligt?

  • Arbeitsblätter
  • Pivot-Tabellen
  • Diagramme

Was ist das Ziel?

  • Export
  • Aktualisierung
  • Formatierung

Welche Regeln sollen eingehalten werden?

  • Dateiname
  • Speicherort
  • Layoutvorgaben

Optional können ergänzt werden:

  • Blattnamen
  • Pivot-Namen
  • typische Sonderfälle

Je klarer der fachliche Ablauf beschrieben ist, desto passender wird der VBA-Code.

Was ChatGPT daraufhin leistet

ChatGPT übernimmt hier die Rolle eines Übersetzers zwischen Fachlogik und VBA-Code. Typischerweise liefert ChatGPT:

  • einen vollständigen VBA-Prozedurvorschlag
  • eine klare Struktur des Codes
  • Kommentare, die erklären, warum etwas passiert
  • Hinweise, wo Anpassungen sinnvoll sind

Zusätzlich erhält man oft auch Hinweise zur Fehlerbehandlung, Erweiterungsideen oder Alternativen (zum Beispiel andere Exportwege). Wichtig ist dabei:

  • Der Code ist nicht „magisch“, sondern lesbar und nachvollziehbar.
  • Auch Anwender ohne tiefes VBA-Wissen können ihn verstehen und anpassen.

Worauf man beim Prompt achten sollte

Die Qualität des Codes hängt stark davon ab, wie konkret der Prozess beschrieben ist. Bewährt haben sich folgende Klarstellungen:

„Bitte schreibe den Code gut kommentiert.“

„Ich möchte den Code später selbst anpassen können.“

„Bitte möglichst einfach und robust.“

„Bitte keine unnötige Komplexität.“

Weniger hilfreich sind Prompts wie: „Schreib mir ein Makro.“ Oder: „Mach das automatisch.“ Je klarer das Ziel, desto besser wird die Lösung.

Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt

Der größte Nutzen entsteht nicht nur durch das einzelne Makro, sondern durch den neuen Zugang zu VBA. Prozesse lassen sich erstmals realistisch automatisieren und manuelle Routinen werden hinterfragt.

Zudem werden Anpassungen einfacher, weil der Code erklärend aufgebaut ist. Dadurch sinkt die Hemmschwelle gegenüber VBA.

In der Praxis wird ChatGPT hier häufig genutzt als:

  • Einstiegshilfe in VBA
  • Generator für erste Automatisierungen
  • Erklärer fremder oder alter Makros
  • Sparringspartner bei der Weiterentwicklung von Skripten

Bewährte Prompts für die Praxis

Einstieg in die Automatisierung

„Ich habe einen wiederkehrenden Excel-Arbeitsablauf. Bitte übersetze ihn in ein verständliches VBA-Makro.“

Strukturierter Code

„Bitte schreibe den VBA-Code klar strukturiert und gut kommentiert.“

Anpassbarkeit

„Bitte so, dass ich Blattnamen oder Dateipfade leicht ändern kann.“

Robustheit

„Bitte berücksichtige einfache Fehlerfälle und erkläre sie im Code.“

Didaktischer Prompt

„Bitte erkläre mir den VBA-Code so, dass ich die Logik auch ohne tiefes VBA-Wissen verstehe.“

Einordnung und Fazit

VBA ist keine veraltete Technik, sondern ein sehr wirkungsvolles Werkzeug für lokale Excel-Automatisierung. Das eigentliche Problem ist nicht VBA selbst, sondern der schwierige Einstieg.

ChatGPT senkt diese Hürde erheblich, indem es:

  • Fachlogik in Code übersetzt
  • Struktur und Kommentare liefert
  • Lernen über Verstehen ermöglicht

Damit wird VBA zugänglich – auch für Anwender, die sich bisher nicht als „Programmierer“ gesehen haben.

Excel mit ChatGPT
  1. 1
    Wie ChatGPT bei der Arbeit mit Excel helfen kann
  2. 2
    Den letzten Wert in einer Excel-Liste finden
  3. 3
    Komplexe Excel-Formeln verstehen und erklären
  4. 4
    Fehler finden und beheben
  5. 5
    Komplexe Excel-Formeln modernisieren
  6. 6
    Daten bereinigen und transformieren
  7. 7
    Wie ChatGPT aus Ihren Angaben die passende Excel-Formel erstellt
  8. 8
    Power-Query-Abfragen mit ChatGPT schreiben lassen
  9. 9
    Power-Query-Abfragen mit ChatGPT umbauen und vereinfachen
  10. 10
    Datenbereinigung in Power Query mit ChatGPT
  11. 11
    Mit ChatGPT Parameter und dynamische Logik für Power Query entwickeln
  12. 12
    Fehler in Power Query analysieren und verstehen mit ChatGPT
  13. 13
    DAX-Measures mit ChatGPT entwickeln
  14. 14
    Logik eines Power-Pivot-Datenmodells verstehen und erklären
  15. 15
    Filterkontexte in Power Pivot analysieren und verstehen
  16. 16
    Alternative Berechnungen für Power Pivot mit ChatGPT entwickeln
  17. 17
    Abweichungen in Power Pivot berechnen und mit ChatGPT optimieren
  18. 18
    Performanceprobleme bei Power Pivot mit ChatGPT erkennen und lösen
  19. 19
    VBA-Programme mit ChatGPT entwickeln
  20. 20
    VBA-Code erklären lassen und verstehen
Dokumentenpaket kaufenPremium-Mitglied werden

Dazu im Management-Handbuch

Vorlagen nutzen

Weitere Kapitel zum Thema