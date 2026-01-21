VBA-Programme mit ChatGPT entwickeln

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Gedanke ist: Nicht nach VBA-Syntax fragen, sondern nach dem fachlichen Ablauf. Ein guter Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte in Excel einen wiederkehrenden Arbeitsablauf automatisieren. Der Ablauf ist folgender:

– Pivot-Tabellen aktualisieren

– bestimmte Tabellen einheitlich formatieren

– das Ergebnis als PDF speichern

– die Datei mit einem festen Namen ablegen.

Bitte erstelle mir dafür einen sauberen VBA-Code mit Kommentaren, der gut verständlich und leicht anpassbar ist.“

Dieser Prompt erklärt der KI: