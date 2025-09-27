Vorjahresvergleich erstellen mit SAMEPERIODLASTYEAR

Die Logik hinter Vorjahresvergleichen

Jede DAX-Funktion wird mit Power Pivot in einem Filterkontext ausgeführt. In einer Pivot-Tabelle passiert Folgendes:

Die Kalendertabelle filtert den aktuellen Zeitraum (zum Beispiel das Jahr 2025).

Über die Beziehung zur Faktentabelle (im Beispiel die Tabelle mit den laufenden Bestellungen, tbl_Bestellungen) werden nur die Transaktionen aus diesem Zeitraum sichtbar.

Ein Measure – etwa [Umsatz] – summiert dann die Umsätze der gefilterten Zeilen.

Das Ergebnis ist korrekt für das aktuelle Jahr, beantwortet aber nicht die Frage nach dem Vorjahr.

Um den Umsatz des Vorjahres zu berechnen, müssen Sie den Filter manipulieren:

Anstatt den Filter für das aktuelle Jahr (2025) zu verwenden, muss die Kalendertabelle auf das Vorjahr (2024) umgestellt werden.

Dieser Vorjahresfilter wirkt sich dann indirekt auf die Faktentabelle aus, sodass nur die entsprechenden Transaktionen des Vorjahres summiert werden.

Genau hier kommt SAMEPERIODLASTYEAR ins Spiel. SAMEPERIODLASTYEAR ist die richtige Funktion für den Vorjahresfilter.

Funktionsweise:

Die Funktion nimmt die aktuell sichtbaren Zeilen der Kalendertabelle (zum Beispiel alle Tage aus dem Jahr 2025).

Sie „verschiebt“ diesen Zeitraum exakt um ein Jahr zurück (zum Beispiel 01.01.2025–31.12.2025 → 01.01.2024–31.12.2024).

Anschließend ersetzt sie den bisherigen Filter der Kalendertabelle durch den neuen Vorjahresfilter.

Über die Beziehung filtert die Kalendertabelle die Faktentabelle tbl_Bestellungen, sodass nur die Transaktionen des Vorjahres verbleiben. Ihr Measure berechnet nun die Umsätze für diesen veränderten Zeitraum.