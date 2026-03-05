Was ist der DataFrame und warum ist er so wichtig?

Vergleich: Excel-Zellen vs. DataFrame

Excel speichert jede Zelle einzeln mit Formatierungen, Formeln und Metadaten. Excel ist stark auf Darstellung und Benutzerinteraktion ausgelegt. Pandas speichert:

nur Datenwerte

spaltenorientiert

ohne Formatierungslogik

optimiert für Berechnungen

Das erklärt, warum Python bei größeren Datenmengen oft deutlich schneller ist als klassische Excel-Formeln.

Wichtig: In Excel ist die Zeilennummer fix. In Pandas hat ein DataFrame einen Index. Wenn man Daten sortiert oder filtert, bleibt der Index am Datensatz kleben. Das ist für Excel-Nutzer oft verwirrend, wenn plötzlich die Zeilennummern durcheinander sind.