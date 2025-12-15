Wie ChatGPT aus Ihren Angaben die passende Excel-Formel erstellt

ChatGPT-Ansatz: „Hier sind Beispiele – erkenne die Regel“

Sie geben ChatGPT den Prompt:

„Hier sind Beispieltexte in Spalte A und gewünschte Kategorien in Spalte B.

Bitte erkenne die Regel, erkläre mir die Logik und erstelle eine Excel-Formel (WENNS oder WENN), die in B automatisch die Kategorie ermittelt. Nutze deutsche Funktionsnamen.“

ChatGPT leitet daraus eine logische Struktur ab; zum Beispiel:

Wenn Text bestimmte Schlüsselwörter enthält → Kategorie X

Andernfalls → Neutral

Eine mögliche Lösung von ChatGPT wäre:

=WENNS(

ODER(ISTZAHL(SUCHEN("bestellt";A2)); ISTZAHL(SUCHEN("auftrag";A2)));"Positiv";

ODER(ISTZAHL(SUCHEN("reklamation";A2)); ISTZAHL(SUCHEN("storniert";A2)); ISTZAHL(SUCHEN("beschwerde";A2)));"Negativ";

WAHR;"Neutral"

)

ChatGPT erklärt dazu:

SUCHEN("...";A2) → findet die Position eines Wortes im Text (oder Fehler, wenn nicht gefunden)

ISTZAHL(SUCHEN(…)) → ergibt WAHR, wenn das Wort enthalten ist

ODER(…) → mehrere Schlüsselwörter möglich

WENNS(…) → deutlich leichter zu lesen als verschachtelte WENN-Ketten

Damit haben Sie in einem Schritt eine Regel-Engine auf Textebene – ohne selbst stundenlang zu tüfteln.