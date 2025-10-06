Zeiträume verschieben mit PARALLELPERIOD

Daten im Zeitverlauf vergleichen mit PARALLELPERIOD

Ein zentrales Thema in jeder Controlling- oder Business-Intelligence-Umgebung sind Vergleiche:

Wie hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vormonat entwickelt?

Welche Trends lassen sich über mehrere Quartale hinweg erkennen?

Und wie steht das laufende Jahr im Vergleich zum Vorjahr da?

Hier setzt die Funktion PARALLELPERIOD in Power Pivot an. Mit ihr können Sie den Filterkontext Ihrer Kalendertabelle flexibel verschieben – vorwärts oder rückwärts, um Monate, Quartale oder Jahre.