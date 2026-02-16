Zeitreihen in Excel-Daten verstehen – Saisonalität und Zyklen erkennen

Das Problem: Wie sind die Daten zu verstehen?

Nach der ersten deskriptiven Analyse (Trends, Auffälligkeiten) stellt sich häufig die Frage:

Ist dieser Verlauf zufällig oder wiederholt er sich?

Gibt es Monate, die regelmäßig besser oder schlechter sind?

Handelt es sich um einen einmaligen Effekt oder um ein Muster?

In vielen Excel-Auswertungen werden Zeitreihen zwar dargestellt, aber zeitliche Strukturen bleiben unklar. Typische Symptome:

Schwankungen werden als „Volatilität“ abgetan.

Einzelne Monate werden überbewertet.

Saisonale Effekte werden zu spät erkannt.

Planung reagiert auf Rauschen statt auf Muster.

Genau hier beginnt der Übergang von reiner Beobachtung zu strukturellem Verständnis.