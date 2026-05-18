Zeitreihenanalyse mit Pandas, Umsatzverläufe und Trends

Datumsfeld richtig vorbereiten

Für Zeitanalysen ist es wichtig, dass das Datum korrekt interpretiert wird.

umsatz["Datum"] = pd.to_datetime(umsatz["Datum"], errors='coerce')

Datensätze mit ungültigem Datum werden zu NaT. Diese filtern Sie anschließend aus.

umsatz = umsatz.dropna(subset=["Datum"])

Durch errors='coerce' wird verhindert, dass das ganze Skript wegen eines falsch formatierten Datums abstürzt. Anschließend wird das Datum als echtes Datumsformat erkannt. Viele Zeitfunktionen in Pandas arbeiten am zuverlässigsten, wenn das Datum als Index gesetzt ist.

Excel übergibt Datumsangaben manchmal als Integer (zum Beispiel 45000 statt "01.01.2023"). In diesem Fall hilft:

pd.to_datetime(umsatz["Datum"], origin="1899-12-30", unit="D")

Hinweis: Diese Aufbereitungen sind für unsere Datenquelle im Beispiel nicht notwendig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit lassen wir diese Aufbereitungen im Python-Code weg.