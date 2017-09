Welche Rolle spielen Rückzugsmöglichkeiten im Open-Space-Büro?

Mitarbeiter wollen sich an ihrem Arbeitsort wohlfühlen. Das aber schafft die Gestaltung des Büros nicht allein. Zunächst muss die Unternehmenskultur stimmen. Und an dieser richtet sich dann die Konzeption der Arbeitsplätze aus. Idealerweise gehen Büroform und Bürokultur einher. Rückzugsorte müssen also kulturell vom Unternehmen gefördert und von den Kollegen akzeptiert werden. Diese dürfen den Rückzugsort nicht als Flucht vor der Arbeit sehen, sondern vielmehr als Bedarf nach Ruhe und konzentriertem Arbeiten.