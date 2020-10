Lieferanten vom Open-Book-Verfahren überzeugen und gemeinsam Kosten senken

Vor allem die Machtbeziehung zwischen Abnehmer und Lieferant spielt eine wichtige Rolle. Je höher die Abhängigkeit des Lieferanten, umso eher können Einkäufer Open Book Accounting durchsetzen. Besonders bei neuen Lieferanten können Einkäufer eine offene Abrechnung fordern, denn: Der neue Lieferant steht diesem Instrument aufgrund des potenziellen Mehrumsatzes grundsätzlich offener gegenüber; er will ja den Auftrag haben.

Eine Möglichkeit, den Lieferanten vom Open-Book-Verfahren zu überzeugen, ist ein gemeinsames Audit. Wenn die genauen Abläufe der Herstellung und der Logistik bekannt sind, können Schwachstellen in der Wertschöpfungskette ausfindig gemacht und die Prozesse optimiert werden. Beispielsweise können Einkäufer im Rahmen des Audits Lieferanten im Bereich Logistik beraten oder auf preiswertere Dienstleister aufmerksam machen. Die Lieferanten können dann die so gewonnen Kostenvorteile auch gegenüber anderen Kunden ausspielen.

Legt ein Lieferant seine Kalkulation offen, muss diese auf Plausibilität überprüft werden. Ein Vergleich mit anderen Lieferanten, Kalkulationstools oder Fachkenntnissen des Abnehmers können Klarheit schaffen. Ziel ist es, dem Lieferanten aufzuzeigen, dass man sich ständig mit den aktuellen Preisentwicklungen am Markt, beispielsweise bei Rohstoffen oder auch Materialeinsätzen, auseinandersetzt. So können die einzelnen Positionen in der Kalkulation auf Richtigkeit überprüft und hinterfragt werden. Das Wissen um Kosten und Preise am Markt kann an den Lieferanten weitergegeben werden, der dies dann für seine Kostenoptimierung nutzen kann.