Kommunikation Rhetorisch überzeugen – mit Inhalt, Stimme und Gestik

Wie schaffen Sie es, mit Worten so zu wirken, dass sie Ihre Zuhörer nicht vergessen? Worauf achten Sie im Hinblick auf den Inhalt des Gesagten? Und welche Tonlage kommt beim Gegenüber gut an? So nutzen Sie Sprechpausen und formulieren überzeugend.