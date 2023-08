Verbesserte Rahmenbedingungen im Unternehmen zur Burnout-Prophylaxe

Die Ursachen für Burnout liegen häufig im Spannungsfeld zwischen der Persönlichkeit des Betroffenen und der Erwerbsarbeit. Daher ist es eine Aufgabe der Unternehmen, Bedingungen für einen gesunden Umgang mit Leistung, Zielen und Stress zu schaffen.

Burnout ist auch ein wichtiger Kostenfaktor. Die Genesungsprozesse eines von Burnout betroffenen Mitarbeiters können langwierig und somit teuer sein. Es ist also ganz im Sinne des Unternehmens, Burnout vorzubeugen. Es kann Maßnahmen im Bereich Work-Life-Balance ergreifen und damit das Auftreten von Burnout verhindern. Gibt es bereits Fälle von Burnout im Unternehmen, sollte ein offener und lösungsorientierter Umgang mit dem Krankheitsbild möglich sein.

Unternehmen können Rahmenbedingungen schaffen, die einem Burnout bei Beschäftigten vorbeugen. Wichtige Aspekte dazu sind:

Arbeitszufriedenheit

Ein Unternehmen muss für die Arbeitszufriedenheit seiner Mitarbeiter sorgen. Dafür muss es ein funktionierendes Konfliktmanagement geben, um persönliche Probleme zwischen Mitarbeitenden wie Intrigen oder Mobbing schnell zu lösen.

Wertschätzung

Die Mitarbeitenden sollen in einem Unternehmen Wertschätzung erfahren. Bonuszahlungen sind nur bedingt ein Mittel, Wertschätzung auszudrücken, denn zum einen gewöhnen sich Mitarbeitende schnell an die Zusatzzahlungen, zum anderen treiben Boni dazu an, noch mehr in kürzerer Zeit zu leisten.

Persönliche Kommunikation stärkt das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und bietet Orientierung. Direktes, lösungsorientiertes Feedback und ehrlich gemeintes Lob sind sehr starke Motivatoren.