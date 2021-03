Mitarbeitermotivation fördern und nutzen

Grundlegende Bedürfnisse und Motive des Menschen

Warum Menschen mal das eine, mal das andere Motiv bevorzugen, hängt unter anderem an ihren psychischen Grundbedürfnissen, die für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit wichtig sind. Wesentliche Grundbedürfnisse sind:

Orientierung und Kontrolle

Lustgewinn und Unlustvermeidung

Bindung

Selbstwerterhöhung

Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, entwickeln Menschen entsprechende motivationale Ziele. Aus den Grundbedürfnissen werden in der Psychologie drei Motivklassen abgeleitet. Diese treiben alle Menschen an. Allerdings unterscheiden sich die Menschen darin, welche Motivklasse am stärksten und welche weniger stark antreiben. Die Motivklassen sind: