6. Büroraum in Zonen aufteilen

In Großraumbüros können Räume zoniert werden. Laute Tätigkeiten werden ausgelagert, zum Beispiel in spezielle Kommunikationsräume für Meetings oder zum Telefonieren. Auch für Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, lassen sich spezielle Zonen schaffen. Die Mitarbeiter können sich in besonders lärmgeschützte „Denkräume“ oder „Ruheräume“ zurückziehen.