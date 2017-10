Problem sogenannter „bedingter Wettbewerbsabreden“

Bei sogenannten „bedingten Wettbewerbsabreden“ handelt es sich um einen vermeintlich cleveren Kniff, um die Firma vor hohen Entschädigungszahlungen zu bewahren. Dabei überlässt es der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber, ob das Wettbewerbsverbot nach dem Beschäftigungsende greifen soll oder nicht.

Was dabei übersehen wird: Die Arbeitsgerichte gehen davon aus, dass solche Wettbewerbsklauseln Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer benachteiligen und werten sie als nicht verbindlich. Folglich dürfen Arbeitnehmer wählen, ob sie sich an die Regelung halten wollen. Stellt die neue Tätigkeit keine Konkurrenz für die Ex-Firma dar, dürften viele Arbeitnehmer von der Vereinbarung Gebrauch machen. Schließlich winken hohe Entschädigungszahlungen für die Dauer des Wettbewerbsverbots. Unverbindliche Wettbewerbsabreden beschwören also schnell eine Entschädigungszahlung herauf, die sie eigentlich vermeiden sollten.