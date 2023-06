Was bei Wettbewerbsverboten im Arbeitsvertrag zu beachten ist

Jeder Arbeitgeber sollte, insbesondere im Arbeitsvertrag von Führungs- und Fachkräften sowie bei Vertriebs- und Außendienstmitarbeitern, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot prüfen. Dieses ist in den §§ 74ff. HGB verankert und wird analog auf Arbeitnehmer angewendet. Dabei setzt der Gesetzgeber dem Arbeitgeber aber enge Grenzen:

Berechtigte geschäftliche Interessen

Eine Wettbewerbsabrede ist für Arbeitnehmer nur dann verpflichtend, wenn sie den berechtigten geschäftlichen Interessen des Arbeitgebers dient. Der Arbeitnehmer muss Gelegenheit haben, Kenntnisse oder Erfahrungen zu erwerben oder (Kunden-) Beziehungen herzustellen und zu festigen, die für die Konkurrenz von Interesse sind. Das bloße allgemeine Interesse des Arbeitgebers, einen Wechsel einzuschränken, genügt nicht. Wenn durch das Tätigwerden bei der Konkurrenz diese Gefahr nicht besteht, ist die Abrede gem. § 74a Abs. 1 HGB für den Arbeitnehmer unverbindlich. Er kann sich, muss sich aber nicht an das Wettbewerbsverbot halten.

Erschwerung des beruflichen Fortkommens

Das Wettbewerbsverbot darf keine unbillige Erschwerung des beruflichen Fortkommens für den Arbeitnehmer darstellen und darf nicht für mehr als zwei Jahre gelten. Eine längere Frist ist unwirksam und das Verbot für den Arbeitnehmer somit unverbindlich.

Räumliche Begrenzung

Das Wettbewerbsverbot muss räumlich begrenzt sein, sich also auf ein Gebiet beschränken, in dem dem Arbeitgeber auch tatsächlich Konkurrenz droht. Außerdem muss das Verbot gegenständlich näher beschrieben werden. Ist es zu weit gefasst, kann es am berechtigten Arbeitgeberinteresse mangeln und die Klausel ist für den Arbeitnehmer dann nur unverbindlich.

Unternehmensbezogene Verbotsklausel

Üblicherweise wird das Wettbewerbsverbot auf eine selbständige oder abhängige, nicht gewerbliche Tätigkeit beschränkt (tätigkeitsbezogene Wettbewerbsabrede). Es besteht auch die Möglichkeit unternehmensbezogener Verbotsklauseln: Die Tätigkeit wird dann nicht konkret benannt, sondern insgesamt für eine bestimmte Branche oder ein definiertes Unternehmen untersagt. Dabei genügt bereits eine Überschneidung der Geschäftsgegenstände von zehn Prozent, um ein Unternehmen als Konkurrenz zu definieren.

Karenzentschädigung

Wichtigste Voraussetzung für ein Wettbewerbsverbot ist die ausdrückliche Zusage einer Karenzentschädigung. Fehlt diese, ist die Wettbewerbsabrede insgesamt nichtig. Die Höhe der Entschädigung ergibt sich aus § 74 Abs. 2 HGB. Danach müssen Arbeitgeber für die Dauer des Verbots eine Entschädigung zahlen, die für jedes Jahr mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen erreicht. Dazu zählen neben der letzten monatlichen Bruttovergütung auch alle Zulagen mit Entgeltcharakter und alle Sachleistungen.

Wichtig: Im Gegenzug muss sich der Arbeitnehmer anrechnen lassen, was er währenddessen anderweitig verdient. Der Arbeitgeber muss dazu keinen genauen Betrag nennen, was insofern eine Erleichterung darstellt, weil die Abrede meist zu Anfang des Arbeitsverhältnisses vertraglich geregelt wird, aber erst bei der Beendigung zum Tragen kommt. Es ist ausreichend, wenn er pauschal auf die §§ 74ff. HGB verweist. Dies sollte er auch tun, damit eine wirksame ausreichende Entschädigungszusage besteht und er nicht das Risiko eingeht, dass die Wettbewerbsabrede nachher unverbindlich oder sogar nichtig ist.

Keine beiläufige Erwähnung

Die Wettbewerbsabrede in formularmäßigen Arbeitsverträgen darf auch nicht beiläufig im Sinne von § 305c BGB erwähnt sein. Dieser Anforderung begegnet der Arbeitgeber dadurch, dass er das nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit einer Überschrift deutlich sichtbar hervorhebt.

Schriftliche Vereinbarung

Die Regelungen müssen schriftlich vereinbart und die Urkunde dem Arbeitnehmer auf Dauer ausgehändigt werden. Die Aushändigung ist lediglich eine Ordnungsnorm. Ein Verstoß führt nicht zur Unwirksamkeit des Verbots, sondern zur Unverbindlichkeit. Wird die Schriftform nicht eingehalten, ist die Vereinbarung nichtig.