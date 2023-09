Wenn der Chef-Termin nicht zustande kommt

Wenn es mit einem Gesprächstermin partout nicht klappt, müssen Sie weitere Maßnahmen ergreifen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Erinnerung schicken

Bei der ersten Terminanfrage ist eine Erinnerung vorab nicht nötig. Sie vertrauen darauf, dass Ihre Chefin oder Ihr Chef ihren Terminkalender im Griff haben und sich an Absprachen halten.

Wenn der Termin aber (mehrfach) verschoben oder kurzfristig abgesagt wurde, erinnern Sie Ihre Chefin oder Ihren Chef am besten einen Tag vorher noch einmal an den jetzt vereinbarten Termin. Sagen Sie zum Beispiel höflich per E-Mail, dass Sie morgen zur vereinbarten Uhrzeit kommen werden.

Nachhaken

Wenn Sie keine Antwort erhalten, zögern Sie nicht, freundlich nachzuhaken. Es ist möglich, dass Ihre Anfrage übersehen wurde oder Ihr Vorgesetzter sehr beschäftigt ist. Erklären Sie dabei, dass der Termin wichtig ist – weil zum Beispiel bis zum ... eine Entscheidung getroffen werden muss, viel Geld auf dem Spiel steht, ein großes Risiko besteht, das ganze Team mit der Arbeit nicht vorankommt ...

Hartnäckig sein

Wenn der Gesprächstermin aus irgendeinem Grund ausfällt, vereinbaren Sie so früh wie möglich einen neuen oder weisen Sie sofort auf einen im Vorfeld genannten alternativen Termin hin. Das zeigt dem Vorgesetzten, wie wichtig Ihnen das Anliegen ist.

Bleiben Sie bei wichtigen Gründen hartnäckig. Bitten Sie immer wieder um einen Gesprächstermin. Lassen Sie nicht nach und machen Sie damit deutlich: Die Sache ist wirklich wichtig!

Eskalieren

Hier kommt es auf den Grund Ihres Anliegens und Gesprächswunsches an, ob und wie Sie den Vorgang eskalieren, wenn ein Gesprächstermin mehrfach abgelehnt, verschoben oder abgesagt wurde (grobe Faustregel: nach der fünften Terminanfrage). Mögliche Vorgehensweisen sind:

Geht es um einen möglichen Schaden für das gesamte Team oder für das Unternehmen, sprechen Sie die Vorgesetzten Ihres Chefs oder Ihrer Chefin an. Sagen Sie freundlich, dass Sie trotz mehrfacher Anfrage noch keine Aussage haben zu ...

Treffen Sie eine Entscheidung selbst. Versetzen Sie sich in die Situation Ihrer Vorgesetzten, stimmen Sie sich mit Kollegen ab und tun Sie dann das, was Sie für richtig halten – sofern Sie das Risiko persönlich tragen und für die Umsetzung sorgen können. Wichtig: Informieren Sie sofort Ihre Vorgesetzten (per E-Mail) über Ihr Vorgehen und machen Sie einen entsprechenden Aktenvermerk mit dem Hinweis, dass ein Termin mehrfach angefragt wurde.

Bei einem persönlichen Anliegen (zum Beispiel Gehaltserhöhung, anderes Büro, Diskriminierung) können Sie den Betriebsrat oder die Personalabteilung um Hilfe bitten. Erläutern Sie den Sachverhalt und die vergebliche Terminanfragen. Erinnern Sie daran, dass Ihre Vorgesetzten und Ihr Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht haben.

Letzter Schritt, den Sie sich gut überlegen sollten: Bitten Sie Ihre Vorgesetzten und die Personalabteilung darum, ein Zwischenzeugnis auszustellen. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall nicht verpflichtet, ein Zwischenzeugnis auszustellen. Aber Sie signalisieren, dass Sie eine andere Stelle suchen.