Es scheint sehr einfach: Wer etwas wissen will, stellt eine Frage – und bekommt im besten Fall eine Antwort. In der Praxis kann es sehr schwierig sein, eine Frage richtig zu formulieren – nämlich so, dass die befragte Person sie versteht und weiß, um welche Informationen die fragende Person bittet.

Deshalb ist es sehr hilfreich, sich mit den Themen Fragenstellen und Fragetechnik zu befassen, Kommunikationsmodelle zu verstehen und sich selbst einige Fragetechniken anzueignen.

Das Fragenstellen ist eine wesentliche Schlüsselkompetenz für alle Beschäftigten eines Unternehmens – und vor allem für Menschen in Führungspositionen.