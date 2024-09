Delphi-Methode

Aufwendiges Prognoseverfahren, um längerfristige Tendenzen zu erkennen. Das Delphi-Verfahren besteht aus zwei oder mehreren Befragungsrunden von Fachexperten. Es wird ein Fragebogen entwickelt, der unterschiedlichste Hypothesen zur zukünftigen Entwicklung nennt und gegebenenfalls erläutert.

Dieser Fragebogen wird Experten vorgelegt. Sie geben an, was sie für wahrscheinlich und wichtig halten. In einer weiteren Runde werden die Ergebnisse der Befragung zusammengestellt und den Experten vorgelegt. Diese können so die Antworten ihrer Kollegen erkennen. Daraufhin können sie ihre eigenen Antworten unter dem Einfluss der Einschätzungen ihrer Fachkollegen noch einmal überdenken.

Die Vorteile:

Sehr solides Prognoseverfahren, da es Experten unterschiedlichster Disziplinen einbeziehen kann und eine iterative Näherung an wahrscheinliche Entwicklungen nutzt.

Die Nachteile:

langwieriges Verfahren durch die Feedbackschleifen

wenn es für Unternehmenszwecke eingesetzt werden soll, kollidiert es mit Geheimhaltungsaspekten

Art der Vorlage: Verfahrensanweisung

Aufwand: hoch

Nutzen: hoch