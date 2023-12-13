3. Erste Gruppen bilden

Wenn Sie weniger als sieben Ideen (Karten) beschrieben haben, dann können Sie sofort zu Schritt 6 gehen. Im besseren Fall haben Sie aber viel mehr Ideen gesammelt.

Dann kommt nun der schwierigste Schritt der KJ-Methode: die Gruppierung oder Clusterung.

Kaum ein Mensch kann mehr als sieben Elemente, geschweige denn viele Dutzend, auf einmal „im Blick haben“, diese bewerten oder damit arbeiten. Das Gehirn ist damit überfordert. Die Lösung ist die Gruppierung.

Beginnen Sie die Gruppierung mit der „Methode des scharfen Hinsehens“. Schauen Sie also auf die Karten mit allen einzelnen Ideen und warten Sie auf eine erste Intuition. Vertrauen Sie dieser Intuition, denn es gibt (zunächst) kein Richtig oder Falsch.

Wichtig ist nur, dass

Sie in den Prozess der Gruppierung einsteigen,

den Eindruck haben, nach und nach einen Überblick zu bekommen – und sich damit einer Einteilung der Elemente in Gruppen nähern.

Das erste Sortieren und Gruppieren lässt sich mit dem Puzzeln vergleichen. Dort werden die einzelnen Puzzleteile zu Beginn auch erst einmal sortiert – nach Ecken, Kanten, Farben …