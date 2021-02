Mobiles Arbeiten und Homeoffice stellen Arbeitgeber vor neue Herausforderungen in Sachen Datenschutz. Was Sie nicht vergessen dürfen: Auch bei Heimarbeit trägt das Unternehmen die datenschutzrechtliche Verantwortung.

Wenn Arbeitnehmer also sensible Firmen-, Mitarbeiter- oder Kundendaten mit nach Hause nehmen, müssen diese dort genauso gut vor fremdem Einblick geschützt sein wie am Arbeitsplatz. Mit den folgenden Tipps sorgen Sie für die datenschutzkonforme Arbeit Ihrer Angestellten.