Eine Regel für die Formatierung festlegen

Markieren Sie zunächst die Daten des Bereichs. Am schnellsten geht es, wenn Sie eine Zelle, zum Beispiel A1, in dem Bereich markieren und die Tastenkombination Strg + A drücken. Durch diese Tastenkombination werden automatisch alle Zellen markiert, die mit Inhalt gefüllt sind und in Nachbarschaft zur markierten Zelle stehen.