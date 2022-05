Wenn Sie Daten aus Fremdprogrammen in Excel importieren, kann es vorkommen, dass dabei mehrere Zahlen in einer Zelle stehen. Haben Sie in einer Zelle mehrere Zahlen durch einen Zeilenumbruch (Alt + Enter) getrennt erfasst, dann können Sie diese nicht addieren. Mit diesen Zahlen können Sie normalerweise keine weiteren Berechnungen durchführen.