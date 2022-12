Beispiel zur Funktion ZUSPALTE()

Was die Funktion ZUSPALTE() kann, soll an einem Beispiel deutlich werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Bereich (Matrix), dessen Inhalte in einer einzigen Spalte angeordnet werden sollen. Hierbei sollen die Daten aus dem Bereich zeilenweise untereinander in der neuen Liste angeordnet werden.