Externen Berater oder Interim Manager auswählen Anforderungen und Erwartungen an den Berater festlegen

Unternehmensberater leisten für ihre Kunden, was diese selbst nicht können oder nicht wollen. Wenn es an Know-how oder an Kapazität fehlt, kann der Einsatz eines Beraters hilfreich sein. Manchmal müssen sie auch einfach nur Botschaften an die Betroffenen im Unternehmen aussprechen, die ihre Vorgesetzten so nicht sagen können oder wollen. Um zu erkennen, ob ein Berater das leisten kann, braucht es einige Kriterien, die hier benannt sind.