Sicherlich kennen Sie diese Aufgabenstellungen aus Ihrer betrieblichen Praxis: Sie erhalten eine Liste mit Namen, von denen die Vornamen und Nachnamen in einer Zelle erfasst sind. Sie müssen die Nachnamen in eine separate Zelle extrahieren, weil Sie beispielsweise die Liste nach Nachname sortieren wollen. Mit der neuen Excel-Textfunktion TEXTNACH() wird diese Aufgabe zum Kinderspiel.

In der folgenden Abbildung finden Sie eine Liste mit Namen in Spalte A. Vorname und Nachname sind in dieser Liste durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Nun sollen die Nachnamen in der in die Spalte B rechts daneben extrahiert werden.