Beispiel: So wird die Datenüberprüfung in Excel eingerichtet

Schauen wir uns dies zum besseren Verständnis an einem Beispiel an. In der folgenden Abbildung sehen Sie in der Spalte A eine Namensliste, die in der Zelle C1 als Dropdown-Liste hinterlegt werden soll. Wichtig ist hierbei: Wenn die Namensliste um zusätzliche Namen erweitert wird, sollen diese automatisch in der Dropdown-Liste angezeigt werden.