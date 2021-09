Die bedingte Formatierung ist ein sehr nützliches Feature in Excel, mit dem Sie Daten in Abhängigkeit von ihren Werten dynamisch hervorheben können. Leider können Sie die bedingte Formatierung nicht in Diagrammen einsetzen. Mit dem folgenden Trick können Sie Ihre Daten auch in Diagrammen ähnlich wie bei der bedingten Formatierung einfärben.