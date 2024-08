Zahlen in Geschäftsberichten mit unterschiedlichen Beträgen

Müssen Sie eine Berichtsvorlage erstellen, die für unterschiedliche Unternehmen, Geschäftsbereiche oder Profit-Center verwendet werden soll, dann kann dies bei den zu erfassenden Zahlen zu Problemen mit den Zahlenformaten führen. Mal geht es um drei-, mal um vier- oder sogar um sechsstellige Zahlen und Beträge.

Je nach Betrag einer Zahl bietet es sich an, sie in EUR (€), TEUR (T€) oder in Mio. EUR (Mio. €) zu präsentieren.