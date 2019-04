Fazit

Nicht zuletzt durch die Flexibilität von Factoring und seine Kosteneffizienz verzeichnete diese Form der Zusatzfinanzierung in den vergangenen Jahren in Deutschland starke Zuwächse. Je nach Situation des Unternehmens können die erzielten Kosteneinsparungen auch deutlich über den Kosten für Factoring liegen. Aus diesen Gründen eignet sich Factoring nicht nur in der Anfangs- oder Wachstumsphase eines Unternehmens, sondern auch bei Insolvenz und Restrukturierung.