Finanzierungsarten zur Deckung des Kapitalbedarfs

Der Eigenkapitalzinssatz drückt aus, was ein Eigenkapitalgeber an Renditeerwartungen hat. Diese ergeben sich daraus, welche alternativen Anlagemöglichkeiten er für sein Kapital hat. Das können sein: Anlage in Aktien oder risikolose, festverzinsliche Anlagen. Die Differenz drückt das Risiko aus, das mit dem Kapitaleinsatz in Ihr Unternehmen verbunden ist.

Dieser wird zudem durch einen sogenannten Beta-Faktor gewichtet. Er wurde für die Bewertung von Aktiengesellschaften entwickelt und drückt aus, wie stark der Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zum Aktienmarkt schwankt. Er ist ein Maß für die Volatilität und damit für das Risiko, das ein einzelnes Unternehmen auszeichnet.