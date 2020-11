Vereinbaren Sie ein messbares Resultat

Damit Sie die Zusammenarbeit mit dem Freelancer beurteilen können, muss das Arbeitsergebnis möglichst messbar sein. Berücksichtigen Sie das beim Verfassen des Briefings und wählen Sie entsprechende Formulierungen. Es ist für den Freelancer wenig hilfreich, wenn Sie von ihm verlangen, eine „schnelle“ WordPress-Seite zu entwickeln. Dann läge es in seinem Ermessen, was schnell bedeutet. Arbeiten Sie stattdessen mit konkreten Zahlen und schreiben Sie beispielsweise in das Briefing, wie hoch die Ladezeit für die Seite maximal ausfallen darf. Daran messen Sie später das Arbeitsergebnis und beurteilen auf dieser Grundlage die Zusammenarbeit mit dem Freelancer.

Formulieren Sie das Briefing auf diese Weise, ersparen Sie sich spätere Diskussionen mit dem Auftragnehmer. Ideal sind messbare Resultate auch für den Vergleich von Freelancern.