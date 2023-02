Wie erstellt man eine Projekt-Charta?

In der Projekt-Charta fassen Sie die wichtigsten inhaltlichen Aspekte zusammen, die in Ihrem Projektantrag oder in Ihrem Projektauftrag benannt und erläutert sind. So gehen Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung der Projekt-Charta vor:

Benennen Sie die Projektziele: Was genau soll mit dem Projekt verbessert, eingeführt, erhalten, verändert, reduziert ... werden? Schreiben Sie zu jedem Projektziel auf, welche Ergebnisse dazu nach dem Projekt vorliegen sollen: Woran erkennen Sie, dass das Projektziel erreicht ist? Ermitteln Sie, welche Aufgaben dazu insbesondere erledigt werden sollen: Welche Kernaktivitäten sind notwendig, um die Ergebnisse zu erzeugen? Besprechen Sie die Ziele, Ergebnisse und Kernaktivitäten mit Ihrem Projektteam: Sind die wirklich wichtigen benannt? Verstehen alle das Gleiche darunter? Ergänzend können Sie alle wichtigen Rollen, mitsamt der Kunden, Stakeholder und Mitarbeitenden benennen. Sie einen Plan zur Umsetzung der Kernaktivitäten ergänzen. Dazu gehören Meilensteine, eventuelle Abhängigkeiten und eine Zeitleiste. Listen Sie mögliche Risiken und Probleme auf. Erstellen Sie auch ein Worst-Case-Szenario. Halten Sie fest, welches Budget zur Verfügung steht.

Die Punkte 1 bis 3 sollten in jedem Fall in der Projekt-Charta stehen. Die Punkte 5 bis 8 können Sie ergänzen. Wichtig ist, dass die Projekt-Charta eine einfache Übersicht (auf einer Seite) bleibt und gleichzeitig die wirklich wichtigsten Aspekte des Projekts zeigt.