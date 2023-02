Wann erstellt man einen Use Case und wann eine User Story?

In der Praxis wissen Sie nicht von Anfang an, wie die Aktivität in einem System konkret ablaufen und funktionieren wird. Deshalb erstellen Sie zuerst eine User Story und später den Use Case.

In der User Story benennen Sie mindestens

den Akteur,

die Aktivität und

den Zweck.

Um eine User Story zu schreiben, erfassen Sie alle Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Nutzer die Aktivität akzeptieren. Details zur Umsetzung, wie Schrittfolgen, Regeln oder Ergebnisse erfassen Sie vorerst nicht.

Einen Use Case erstellen Sie erst, wenn bekannt ist, wie die Aktivität im System ablaufen wird. Schritt für Schritt werden beim Use Case beschrieben:

Normalablauf

alternative Szenarien

mögliche Fehlerfälle

Außerdem erfassen Sie, welche Vorbedingungen es gibt, welche Nachbedingungen nach der Aktivität erfüllt sein müssen, welche Auslöser es gibt und welche Regeln gelten. In simplen Fällen erfassen Sie nur den Normalablauf – wie unten beispielhaft dargestellt.

Sie sehen: Erst wenn bekannt ist, welche Aktivitäten zu welchem Zweck ablaufen, in welcher Reihenfolge sie ablaufen und wie die Aktivitäten ablaufen sollen, wird ein Use Case erstellt.