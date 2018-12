Phase 1: Kontakte aufbauen und Orientierung geben

Zur Startphase gehören der erste Kontakt mit den Mitarbeitern sowie Einzelgespräche und Start-Workshops, die Integration in den Führungskreis und der Aufbau des internen Netzwerks. Besondere Bedeutung kommt in dieser Phase der Antrittsrede zu, die den Mitarbeitern zur Orientierung dient. In der Antrittsrede sollte die Führungskraft folgende Fragen beantworten: