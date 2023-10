Wann gilt eine Kündigung als wirksam?

Eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen und eigenhändig unterzeichnet sein; andernfalls ist sie unwirksam. Auch Kündigungen per Fax oder E-Mail sind nicht rechtsgültig.

Außerdem muss das Kündigungsschreiben dem Empfänger zugehen, das heißt, es muss – juristisch ausgedrückt – so „in den Machtbereich des Empfängers“ gelangen, dass dieser unter normalen Umständen die Möglichkeit hat, von seinem Inhalt Kenntnis zu nehmen. Dies muss der Mitarbeiter beweisen können.

Wird das Schreiben in den Briefkasten des Empfängers eingeworfen, geht es zu, wenn mit der nächsten Entnahme zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang ist es ein weitverbreiteter Irrtum, dass der Kündigende den Zugang des Kündigungsschreibens durch Versendung per Einwurf-Einschreiben nachweisen kann.

Die Bestätigung, die der Versender bei Einschreibesendungen erhält, ermöglicht allenfalls den Nachweis, dass dem Empfänger eine Nachricht zugestellt wurde. Der Inhalt dieser Nachricht kann aber bei Einschreibesendungen gerade nicht bewiesen werden.

Besser ist es daher, die Kündigung im Beisein von Zeugen persönlich zu übergeben oder sich den Erhalt der Kündigung bei Übergabe quittieren zu lassen. Ungeeignet ist eine Zustellung des Kündigungsschreibens per Einschreiben-Rückschein, da der Zugang der Kündigung nicht erfolgen kann, wenn das Kündigungsschreiben vom Kündigungsempfänger nicht bei der Post abgeholt wird.