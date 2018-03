Steht im Marketing Kundenbindung auf der Agenda, kommen meist technische oder vertragliche Lösungen zum Einsatz. Sie sind leicht zu handhaben und versprechen zumindest auf kurze Sicht Planungssicherheit. Nur bei den Kunden kommt dieser Fokus nicht so gut an. Wer von uns wird schon gerne zwangsweise gebunden? Wirkliche Kundenbindung kann nur von innen kommen und setzt Freiheit voraus. Sie entsteht durch Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit, sich wirklich auf den anderen verlassen zu können. Ein Weg, dieses Vertrauen zwischen Unternehmen, seinen Produkten und Kunden aufzubauen, ist der Kundenbeirat.



In einem Kundenbeirat werden Kunden wirklich gehört, ungefiltert durch Marktforschung und Pseudo-Umfragen. Hier können Kunden den Verantwortlichen direkt mitteilen, wie sie Produkte und Leistungen erleben. Aber auch, was sie am Unternehmen schätzen. Um einen Kundenbeirat als Medium emotionaler Kundenbindung erfolgreich einzusetzen, sollten folgende Punkte in der Planung berücksichtigt werden.