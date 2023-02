Organisation des Kundenmanagements

Aufgaben zum Kundenmanagement festlegen

Binden Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Kunden in Kontakt treten, in das Kundenmanagement ein. Wenn Sie in eine organisierte Form der Kundenbetreuung einsteigen, empfiehlt sich ein Workshop mit den betroffenen Personen aus diesem Kreis.

Ziel des Workshops soll sein: Wir wollen unsere Beziehung zu unseren Kunden verbessern, um die Kundenbindung zu verfestigen und unseren Erfolg zu steigern. Klären Sie die Fragen: „Was können wir tun? Welche Aufgaben müssen wir bewältigen?“

Damit der Workshop erfolgreich ist, sollten Sie den Ablauf und die Fragestellungen klären, die mit Ihrem Kundenmanagement verbunden sein können. Im Workshop sollten Sie klären:

Wer sind die relevanten Akteure in der Problemlösekette?

Was sind die Erfolgsgefühle unserer Kunden?

Was sind notwendige Informationen über unsere Märkte, unsere Kunden und deren Märkte?

Wie können wir alle Informationen erheben, speichern, auswerten und nutzen?

Was muss im Alltag im Einzelnen getan werden, wenn Kunden Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen?

Wer übernimmt diese Aufgaben?

Wie können die einzelnen Kontakte zusammengeführt werden?

Welche Prozess- und Qualitätsstandards müssen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehalten werden?

Was wird zentral, was dezentral gelöst?

Wer trägt wofür die Verantwortung?

Im nächsten Schritt erarbeiten Sie Standards, Vorlagen und Regeln für Ihre Mitarbeitenden, damit diese bei der täglichen Arbeit ihre Erfahrungen mit dem Kunden dokumentieren können. Und damit sie auf die Aufgaben rund um das Kundenmanagement, die Kundenbetreuung und das Kundencoaching vorbereitet sind und diese bewältigen können.