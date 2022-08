Demokratischer Führungsstil

Beim demokratischen Führungsstil wird jede und jeder Einzelne in Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Mehrheit gibt den Ton an – wie in demokratischen Staaten. Der Vorteil: Durch die offene Diskussion betrachtet Ihr Team Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln; potenzielle Risiken und Chancen werden eher erkannt.

Wann wenden Sie den demokratischen Führungsstil an?

Falls Sie von der Diversität des Teams profitieren möchten, sollten Sie die Diskussion und den sachlichen Austausch in der Gruppe nicht nur zulassen, sondern fördern.

Nicht anwenden sollten Sie den demokratischen Führungsstil, wenn Entscheidungen schnell getroffen werden müssen. Etwa in diesen Fällen: